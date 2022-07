Rabat : Ouverture des inscriptions pour le Cycle de licence en éducation (ministère)

dimanche, 24 juillet, 2022 à 17:43

Rabat – Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a annoncé dimanche, l’ouverture des inscriptions pour le Cycle de licence en éducation (CLE), en vue de l’opérationnalisation de la réforme pédagogique globale.

La réforme est initiée dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030), plus particulièrement dans son aspect relatif à l’offre d’une formation de qualité et sur mesure, relève le ministère dans un communiqué.

Cette formation, basée sur une ingénierie pédagogique renouvelée, “a pour but de couvrir les besoins en enseignants pour les cycles de l’enseignement primaire et secondaire à l’horizon 2025, tels que définis par la convention-cadre signée entre ce ministère, le ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des sports et le ministère de l’Economie et des finances”, souligne-t-on.

Le Cycle de licence en éducation, qui s’étend sur trois ans, est ouvert pour les lauréats du baccalauréat sessions 2021 et 2022 ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, des écoles supérieures d’enseignants et des écoles supérieures d’éducation et formation, ainsi que de la faculté des sciences de l’éducation, précise le texte.

Ce Cycle tire ses particularités de l’ingénierie pédagogique renouvelée, qui aspire à former une nouvelle génération d’enseignants aux caractéristiques élevées, représentés dans la maîtrise de la matière ou les matières de spécialisation selon le cycle d’enseignement et la maîtrise des sciences et des techniques pédagogiques : psychologie de l’éducation, sociologie, pédagogie 4.0, éthique du métier de l’enseignant, en plus de la maîtrise des langues d’enseignement et des langues étrangères, à travers le système de certification.

Ces caractéristiques élevées se traduisent également par le fait de se doter de compétences personnelles et de capacités horizontales, notamment celles liées à l’histoire du Maroc et de ses symboles, aux affluents culturels de l’identité nationale, à l’éducation à la citoyenneté et au sens civique, à la culture et aux arts, et au développement des compétences numériques : production numérique, techniques et mécanismes d’enseignement à distance, entre autres, note la même source.

En outre, les étudiantes et les étudiants inscrits dans le CLE bénéficient d’une indemnité mensuelle de mille (1000) dirhams en contrepartie de la réalisation de travaux pédagogiques au profit d’un établissement d’enseignement durant la période de formation.

Par ailleurs, le ministère appelle les titulaires d’un baccalauréat sessions 2021 ou 2022, ou un diplôme reconnu comme équivalent, de s’inscrire via la plateforme électronique dédiée au concours www.cursussup.gov.ma/le, et ce, du 22 juillet au 31 août 2022.