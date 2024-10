Rabat: le Prix Khalifa de l’éducation sous les feux de la rampe

vendredi, 25 octobre, 2024 à 12:19

Rabat – La Faculté des Sciences de l’Éducation de Rabat a organisé, jeudi, une rencontre consacrée à la présentation du Prix Khalifa de l’éducation, en vue de faire la lumière sur ce prix pédagogique, et communiquer avec les acteurs du domaine éducatif, notamment les enseignants, les chercheurs et les établissements d’enseignement.

S’inscrivant dans la foulée du lancement de la 18è édition de ce prix au Maroc, cette rencontre s’assigne pour objectif de promouvoir l’excellence dans le domaine de l’éducation, tout en encourageant l’innovation et la créativité parmi les enseignants, éducateurs et étudiants.

À cette occasion, le coordonnateur du prix au Maroc et doyen de la Faculté des Sciences de l’Éducation, Abdellatif Kidai a mis en avant ce prix, qui a acquis une dimension et un rayonnement mondial, ajoutant que cette rencontre constitue une opportunité pour promouvoir ce prix, ses objectifs et ainsi que les conditions de participation, à même de motiver les étudiants, les enseignants et les chercheurs à y postuler.

Les candidatures pour ce prix, poursuit-il, sont ouvertes aux particuliers, aux institutions et aux projets innovants concernés par le domaine de l’éducation, en vue de stimuler “l’excellence académique” parmi les étudiants et chercheurs marocains, laquelle s’érige en corollaire dans les domaines des sciences de l’éducation”.

De son côté, le membre du conseil d’administration du Prix, Mohammed Salem Al Dhaheri, a souligné que ce dernier “est une initiative nationale émiratie lancée en 2007, de même qu’il a réussi à opérer un changement qualitatif en termes de performances éducatives dans le domaine pédagogique au cours des 17 dernières années”.

La réunion, enchaîne-t-il, a été une occasion de renforcer le partenariat et la coopération entre les établissements d’enseignement au Maroc et le Prix Khalifa de l’éducation et ce, pour favoriser l’excellence et encourager les acteurs du domaine éducatif à s’engager dans des initiatives et des programmes innovants qui contribuent au progrès en la matière.

Les distinctions de ce prix portent sur divers domaines, notamment l’enseignement public et supérieur, la recherche en éducation, l’écriture pour enfants, les projets et programmes éducatifs innovants, la créativité dans l’enseignement de la langue arabe, l’éducation et le service à la communauté, outre les personnes en situation de handicap.

À noter que la date limite de réception des candidatures pour ce Prix a été fixée à fin décembre prochain, dans la perspective de récompenser les lauréats lors d’une cérémonie aux Émirats arabes unis en mai 2025.