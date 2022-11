Rabat: la Rabita Mohammadia des Oulémas tient samedi son 29è conseil académique

vendredi, 11 novembre, 2022 à 15:01

Rabat – La Rabita Mohammadia des Oulémas tiendra, samedi à Rabat, son 29è conseil académique conformément aux dispositions du Dahir, portant création et organisation de cette association.

Cette session sera consacrée à l’examen du déroulé des travaux de la Rabita et son programme d’action au service des constantes du Royaume, doctrine, rite et conduite, indique la Rabita dans un communiqué.

Il s’agit, selon la même source, de la promotion et de l’approfondissement des compétences dans les divers domaines scientifiques, notamment à travers des centres de recherches et d’études spécialisées, ainsi que des unités scientifiques relevant de cette institution, conformément aux missions d’immunisation intellectuelle et scientifique que requiert le contexte actuel de la mondialisation, outre le renforcement des moyens de réalisation du nouveau modèle de développement, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Ce conseil sera également consacré au parachèvement de la mise en oeuvre des projets de la Rabita et de ses programmes visant à immuniser les composantes de la société, particulièrement les plus jeunes, des comportements nuisibles, avec à leur tête l’extrémisme, précise le communiqué.