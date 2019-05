Rabat: Remise des prix aux lauréats du concours final du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran

samedi, 25 mai, 2019 à 13:50

Rabat – Les lauréats du concours final du Prix national Mohammed VI de mémorisation, déclamation et psalmodie du Saint Coran ont été primés, vendredi soir à Rabat, lors d’une cérémonie déroulée à l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams et des morchidines et des morchidates.