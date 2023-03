Rabat: Réunion annuelle des opérateurs internationaux du réseau de la FEE

lundi, 6 mars, 2023 à 17:29

Rabat – La Réunion des Opérateurs Mondiaux des programmes Jeunes Reporters pour l’Environnement, Éco-Écoles, LEAF (learning about forest) de la Fondation de l’Éducation à l’Environnement (FEE), se tient du 6 au 8 mars au Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement accueille, avec la participation de plus d’une centaine de personnes venues de plus de 40 pays.

“Une réunion qui se tient pour la deuxième fois au Maroc, deuxième pays du continent, à avoir intégré la FEE”, souligne un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, opérateur national des programmes Jeunes Reporters pour l’environnement (JRE) introduit au Maroc en 2002 et Éco-Écoles en 2006, en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports.

Fort d’un réseau de plus de 34.000 collégiens et lycéens membres du concours JRE, et plus de 4 000 écoles du préscolaire et du primaire inscrit au programme Éco-Écoles qui ont intégré le développement durable dans leur projet d’établissement, la Fondation a présenté aux opérateurs internationaux lors de cette réunion, ses programmes et leurs méthodologies, les ressources pédagogiques, bonnes pratiques et témoignages de sa communauté, souligne la même source.

Des programmes qui bénéficient du soutien de l’UNESCO dans le cadre de sa feuille de route pour une éducation verte, à la suite de la signature d’un accord de partenariat en 2016 et renouvelé en 2022 pour une durée de cinq années.

Pour la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, cette réunion a été également l’occasion de présenter son action pour l’Éducation au Développement Durable, qui passe par les programmes Éco-Écoles et JRE, mais également Global Schools déployé avec le réseau SDSN (Sustainable Development Solution Network) pour introduire les notions du Développement durable dans les cursus scolaires; le réseau des universités vertes et d’éducation des jeunes en Afrique (AGUYEN) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement; et l’African Youth Climate Hub, un réseau de jeunes lancé en 2019 en partenariat avec YOUNGO (Constituante Officielle des Enfants et de la Jeunesse à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques), l’Université Mohammed VI Polytechnique et le Groupe OCP.

Les participants à la réunion ont également visité trois établissements à proximité de Rabat, où la Fondation développe les deux programmes Éco-Écoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement, conclut le communiqué.