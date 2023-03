Rabat : Réunion des Hauts Fonctionnaires de l’Initiative sur les Etats Africains Atlantiques

mardi, 7 mars, 2023 à 22:08

Rabat – Les Hauts fonctionnaires des Etats Africains Atlantiques ont entamé, mardi à Rabat, une réunion de deux jours au cours de laquelle ils se pencheront sur l’examen du Programme d’Action de cette Initiative de partenariat.

Ce document constitue une feuille de route pour orienter les actions collectives des pays engagés dans ce partenariat africain afin de relever les défis communs ainsi que pour dynamiser leurs perspectives de coopération.

Il convient de rappeler que ce partenariat africain atlantique est la traduction de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, visant à faire de cette zone un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Elle a été relancée par une Réunion Ministérielle des pays concernés, organisée au Maroc le 08 juin 2022.

La Déclaration de Rabat, adoptée à l’issue de cette réunion, a défini les trois priorités stratégiques de l’action commune, à savoir : la coopération en matière politique et de sécurité autour de la lutte contre le terrorisme, le crime transnational organisé et la piraterie maritime; l’économie bleue, l’énergie et la connectivité maritime; et le développement durable et l’environnement.

Ces consultations se tiennent suite aux recommandations de la Déclaration adoptée par la Réunion Ministérielle des Etats Africains Atlantiques, qui a eu lieu à New York le 23 septembre 2022 en marge de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, sous la présidence de M. Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger. A cette occasion, M. Bourita a souligné que le contexte international a rarement été aussi complexe qu’aujourd’hui pour conforter la pertinence de cette Initiative lancée par le Royaume.

Ces consultations, qui réunissent des Ambassadeurs, des Directeurs Généraux et d’autres Hauts fonctionnaires, sont coordonnées par le Secrétariat Permanent de ce partenariat dont le siège est basé et assuré par le Maroc. Ils ont pour objectif d’identifier les domaines d’intérêt commun demandant une action concertée et collective pour la consolidation de liens de partenariat et de coopération entre les Etats Africains Atlantiques.

Le document issu de ces pourparlers sous forme de Programme d’Action sera soumis à la validation des ministres, lors de leur prochaine réunion qui se tiendra au Maroc.