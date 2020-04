Rabat-Salé-Kénitra: 200.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs

mardi, 7 avril, 2020 à 14:31

Rabat – La Direction provinciale de l’agriculture (DRA) de la région de Rabat-Salé-Kénitra a indiqué avoir mis à disposition une quantité de 200.000 quintaux (qx) d’orge subventionnée pour la sauvegarde du cheptel, au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts visant à alléger l’impact négatif du déficit pluviométrique au titre de l’actuelle saison agricole, à travers la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs des zones touchées par le manque de précipitations au niveau national, indique un communiqué de la DRA.

Elle vise à fournir de l’orge aux éleveurs à un prix fixe de 2 dirhams le kilogramme, tandis que l’État prend en charge la différence avec le prix du marché, ainsi que les frais du transport depuis les points de vente vers les chefs-lieux de certaines communes, précise la même source, notant que pour mettre en œuvre le programme, il a été procédé à la mise en place de sept centres de proximité au niveau de la région à Khémisset, Roumani, Oulmès, Sidi Yahya-Zaeïr, Sidi Slimane, Sidi Kacem et Sidi Allal Tazi.

Les différents services régionaux relevant du secteur de l’Agriculture, les instances qui en dépendent au plan provincial, particulièrement la DRA, la Chambre agricole régionale, l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb (ORMVAG), la direction régionale du conseil agricole, la direction régionale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, le service régional de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et les directions provinciales de l’agriculture de Khémisset, Rabat et Sidi Kacem, adhèrent à ce processus afin de réussir l’opération, ajoute le communiqué.

Il a été procédé à cet égard à la création de commissions provinciales et locales composées des autorités locales et des représentants de la Chambre agricole régionale et des services décentralisés du département de l’Agriculture qui veilleront à la mise en œuvre et au suivi des opérations de distribution de l’orge, à travers l’élaboration des listes des bénéficiaires et la fixation des quantités d’orge attribuées à chaque éleveur selon des critères préétablis, en application de la circulaire conjointe du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et celui de l’Intérieur.

L’opération de distribution au niveau des régions les plus touchées par le déficit pluviométrique a été lancée vendredi dernier à Khémisset, Romani, Oulmès et Sidi Yahya-Zaeïr, tandis que les centres de relais de proximité de Sidi Slimane, Sidi Kacem et Sidi Allal Tazi seront approvisionnés dès mercredi 8 avril.

Par ailleurs, malgré le déficit de pluies dans certaines régions, les autres produits agricoles tels que les légumes, les fruits et les arbres fruitiers se trouvent “en bon état” grâce aux dernières précipitations qui ont eu un impact bénéfique particulièrement dans les zones côtières dont le Gharb, connu par ce genre de cultures, ajoute le communiqué, relevant que l’offre dans le marché dépasse de loin la demande.

A ce propos, les cultures printanières ont enregistré un taux de réalisation de plus de 50%, selon la même source.

S’agissant de l’état d’urgence sanitaire visant à freiner la propagation du Covid-19, la DRA de Rabat-Salé-Kénitra a mis en place une commission chargée du suivi quotidien de l’état du secteur agricole dans la région en vue de lutter contre les impacts négatifs sur les agriculteurs et les éleveurs.