Rabat-Salé-Kénitra: Plus de 24.000 bénéficiaires du programme régional de rattrapage et de soutien (responsable)

mercredi, 3 avril, 2019 à 17:03

Rabat – Plus de 24.000 élèves bénéficient du programme de rattrapage et de soutien dans la région de Rabat-Salé-Kénitra depuis son lancement le 1er avril au niveau de l’ensemble des académies du Royaume, a indiqué jeudi le directeur de l’Académie d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour.