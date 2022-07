Rabat-Salé-Kénitra: Destruction de plus de 20 tonnes de drogues (direction régionale des douanes)

lundi, 18 juillet, 2022 à 20:17

Rabat – Plus de 20 tonnes de drogues saisies (Chira, kif et tabac) ont été détruites lors de six opérations de destruction effectuées durant l’année en cours, a indiqué la direction régionale des douanes et des impôts indirects de Rabat-Salé-Kénitra.

Les opérations de destruction concernent un certain nombre de procédures réalisées par les différentes polices judiciaires et soumises aux bureaux des douanes relevant des directions provinciales de Rabat-Salé et Kénitra, a précisé la direction régionale dans un communiqué.

Ainsi, un total de 20 tonnes et 816 kilogrammes de chira, kif et tabac, 100.000 comprimés psychotropes et plus de 540 grammes de cocaïne et d’héroïne a été détruit lors de ces opérations, souligne-t-on.

Par ailleurs, des quantités de drogues estimées à 2.045 kg de chira, 376 kg de kif, 671 kg tabac en poudre, 74 kg de tabac en feuilles, 8.114 comprimés psychotropes, plus 5,3 kg de “maâjoune” et plus de 202 g de cocaïne, ont été détruites par les services des douanes de RSK au cours de la semaine dernière.

Cette opération, qui s’est déroulée sous la supervision du parquet compétent en présence des représentants des autorités locales et des services de sécurité concernés, a eu lieu au niveau de la zone sise sur la route 206, km 1,7 sur la rive droite du fleuve Sebou (province de Kénitra), indique-t-on.

Ces drogues détruites par incinération ont été saisies lors des opérations menées par les éléments des douanes, de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité relative à la détention, consommation et commercialisation des stupéfiants ainsi que le trafic international de drogues.