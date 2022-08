Rabat-Salé-Kénitra: destruction par incinération d’une importante quantité de drogues

vendredi, 12 août, 2022 à 14:00

Rabat – Les services des douanes de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) ont procédé, mercredi à Kénitra, à la destruction d’une importante quantité de drogues et de produits prohibés, saisis récemment par les différents services de sécurité relevant de la circonscription de RSK.

Ainsi, des quantités de drogues estimées à plus de 142,3 kg de chira, 854 kg de kif, plus de 108 kg de tabac en poudre et en feuilles, 17.396 comprimés psychotropes, plus de 28,9 kg de “maâjoune”, ainsi que 345 unités de cigarettes ont été détruites par incinération, indique la direction régionale des douanes et des impôts indirects de RSK dans un communiqué.

Cette opération, qui s’est déroulée sous la supervision du parquet compétent en présence des représentants des autorités locales et des services de sécurité concernés, a eu lieu au niveau de la zone sise sur la route 206, km 1,7 sur la rive droite du fleuve Sebou (province de Kénitra), précise-t-on.