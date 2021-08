Rabat-Salé-Kénitra: le RNI arrive en tête aux élections des Chambres professionnelles

samedi, 7 août, 2021 à 12:00

Rabat – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en première position à l’échelle de la région de Rabat-Salé-Kénitra, aux élections des Chambres professionnelles tenues vendredi, avec un total de 68 sièges obtenus.

Selon des résultats provisoires annoncés vendredi soir en conférence de presse à la Wilaya de la région, le RNI a devancé le parti de l’Istiqlal qui a remporté 43 sièges et le parti Authenticité et modernité (42 sièges).

Le Mouvement populaire a totalisé 28 sièges, l’Union constitutionnelle 18 sièges et l’Union socialiste des forces populaires 16.

De même, le parti de la Justice et du développement a obtenu 3 sièges, le Parti du progrès et du socialisme 6, le Mouvement démocratique et social 8, le parti de l’Environnement et du développement durable (3), le Front des Forces démocratiques (2), le Parti de l’unité et de la démocratie (1) et le parti de l’Espoir (1). Les sans appartenance politique ont remporté un total de 27 sièges, dont 19 pour la liste du “coureur”.

Au total, 263 sièges étaient à pourvoir au niveau de la région pour les élections des Chambres professionnelles. Il s’agit de 117 sièges à la Chambre du Commerce de l’Industrie et des services, 90 à la Chambre de l’artisanat et 56 à la Chambre de l’agriculture.

Sur le plan national, le RNI a remporté 638 sièges (28,61 pc) pour se placer en tête de ce scrutin, avait indiqué le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est arrivé en 2ème position avec 363 sièges (16,28 %), suivi par le Parti de l’Istiqlal avec 360 sièges (16,14 %).