Rabat-Salé-Kénitra : un taux de réussite de 86,39% à l’examen du baccalauréat 2022 (AREF)

dimanche, 24 juillet, 2022 à 15:27

Rabat – Le taux de réussite à l’issue des sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen du baccalauréat 2022 au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra a atteint 86,39% parmi les candidats scolarisés, a annoncé, dimanche, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF).

L’Académie a indiqué dans un communiqué que le nombre de candidats ayant réussi au titre de cette année s’est élevé à 55.601, dont 34.283 à l’enseignement public et 7.664 à l’enseignement privé, tandis que le nombre des candidats libres ayant réussi leur baccalauréat a atteint 13.580.

D’après la même source, les directions provinciales ont enregistré un taux de réussite record de 90,47% à Rabat, 86,38% à Skhirat-Témara, 81,24% à Salé, 86,24% à Khémisset, 85,06% à Kénitra, 92,79% à Sidi Kacem et 91,37% à la direction provinciale de Sidi Slimane.

L’AREF de Rabat-Salé-Kénitra a constaté l’excellente performance de tous les acteurs éducatifs et administratifs de la région durant toutes les étapes de cette échéance annuelle cruciale pour le parcours éducatif des élèves, saisissant l’occasion pour adresser ses vifs remerciements à tous les cadres administratifs et éducatifs pour les efforts et sacrifices consentis en termes d’organisation et de préparation.

Elle a également salué les efforts de toutes les autorités, parties prenantes et partenaires, en particulier les services de l’administration territoriales, de la sûreté nationale, la gendarmerie royale, les forces auxiliaires, la protection civile, les départements ministériels, en plus des associations de la société civile et de parents d’élèves, pour leurs contributions aux campagnes de sensibilisation lancées par l’Académie, les directions provinciales et les établissements d’enseignement pour faire face au phénomène de triche.