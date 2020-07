Rabat-Salé: Modification de la fréquence de passage des rames de tramway

mercredi, 1 juillet, 2020 à 12:04

Et la vie reprend, doucement mais sûrement, ses droits à Essaouira ! Après plus de trois mois de confinement éprouvant, induit par la propagation de la pandémie de la Covid-19, les habitants de la Cité des Alizés ont retrouvé la joie de vivre, avec l’espoir de tourner la page de cette période difficile, avec son lot d’anxiété et de stress physique et psychologique n’ayant épargné personne.