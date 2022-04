Rabat-Salé Skhirat-Temara: L’ABHBC sensibilise à l’économie de l’eau dans les hammams

samedi, 16 avril, 2022 à 15:16

Rabat – En marge de la célébration de la journée mondiale de l’eau, l’Agence du Bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) lance, mardi au siège de l’Agence à Benslimane, la réunion de démarrage de l’action pilote de sensibilisation à la nécessité d’économiser l’eau dans les hammams et douches situés dans les communes relevant des préfectures de Salé, Rabat et Skhirat-Témara.

La réunion de lancement de cette campagne, prévue à 12H, est le fruit d’un partenariat avec l’Association des propriétaires des Hammams traditionnels et douches de Rabat, Salé et Skhirat–Témara affiliée à la Fédération nationale des associations des propriétaires des Hammams traditionnels et douches, indique un communiqué de l’ABHBC.

L’objectif principal de cette action qui vise 400 hammams traditionnels et douches, est d’informer sur la rareté de l’eau, et de communiquer autour des bonnes pratiques à adopter au sein de ces établissements, afin d’éviter le gaspillage de l’eau, en modifiant certaines habitudes quant à sa consommation et en favorisant les modes d’utilisation économes.

La campagne de sensibilisation consiste en la pose de 400 affiches à l’intérieur des vestiaires des hammams et douches, et la distribution de 40.000 flyers par les agents de caisse aux clients, incitant à l’économie de l’eau. De même, un véhicule habillé et comportant un message sur l’économie de l’eau fera le tour des villes concernées par cette action, pour conscientiser les citoyens autour de l’importance de l’économie de l’eau.

Cette campagne intervient également dans le cadre du plan de communication et de sensibilisation de l’Agence, lié au Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, principalement son axe qui vise l’importance de l’utilisation rationnelle des ressources en eau.

Cette action vient suite à une étude d’inventaire des points d’eau des établissements à caractère commercial et leurs usagers en milieu urbain, réalisée par l’ABHBC, dans le but d’améliorer la connaissance et la maitrise des ressources disponibles et prélevées, conclut le communiqué.