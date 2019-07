Rabat : Signature d’un accord de coopération et de partenariat entre l’ISESCO et la Ligue islamique mondiale

jeudi, 4 juillet, 2019 à 23:25

Rabat- L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et la Ligue islamique mondiale ont signé, jeudi à Rabat, un accord de coopération et de partenariat, à l’issue de la séance d’ouverture de la réunion de leur comité mixte, dont les travaux se poursuivront jusqu’au 7 juillet.