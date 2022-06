La Rabita Mohammadia des Oulémas organise à Mohammedia une conférence sur les études coraniques

lundi, 13 juin, 2022 à 16:19

Casablanca – Le centre des études coraniques de la Rabita Mohammadia des Oulémas organise, le 16 juin courant à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia, une conférence sur le thème “L’étude coranique en Ouest islamique, les spécificités en matière de méthodologie et de connaissances”.

Dans un communiqué, la Rabita Mohammadia des Oulémas souligne que cette conférence, organisée en partenariat avec le laboratoire des “études en sciences islamiques” de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia et la Fondation Nour des recherches et des études scientifiques, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés au service des constantes du Royaume et afin de faire connaitre les spécificités du Maroc en ce que concerne les études coraniques, les sciences et l’exégèse du Saint Coran.

Selon la même source, cette conférence, qui connaitra la participation d’Oulémas, de professeurs universitaires et de spécialistes dans les domaines des études islamiques et humaines, vise aussi à mettre en avant les efforts des Oulémas en matière de promotion des études coraniques.

Outre une séance inaugurale animée par le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, le programme de cette conférence comprend également deux séances scientifiques portant sur les spécificités des études coraniques en matière de méthodologie et de connaissances.