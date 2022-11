La Rabita Mohammadia des Oulémas tient son 29ème Conseil académique à Rabat

samedi, 12 novembre, 2022 à 22:00

Rabat – La Rabita Mohammadia des Oulémas a tenu, samedi à Rabat, la 29ème session de son Conseil académique.

Dans une allocution à l’ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de la Rabita, Mohamed Abbadi, a souligné la nécessité d’initier les nouvelles générations aux diverses sciences religieuses issues du Saint Coran et du Hadith.

La génération née à partir de 2010, baptisée “Génération Alpha” et celle qui la précède, dénommée “Génération Z”, disposent de leurs propres codes et modes de communication et d’acquisition des savoirs, a relevé M. Abbadi.

Les natifs des années 2010 “sont capables, dès l’âge de deux ans, de naviguer sur le web, d’interagir et de faire défiler des photos et des vidéos (Scrolling) sur des applications comme ‘TikTok’, ce qui montre clairement que chez les membres de cette génération, le processus de communication est inséparable de celui de l’apprentissage”, a insisté le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Il s’agit d’une génération qui communique via les applications et qui a développé donc de nouvelles habitudes en matière d’apprentissage et d’accès à la connaissance, a-t-il mis en avant, signalant que “sans une réelle prise de conscience de ce nouveau paradigme, on ne pourrait pas traiter d’une manière adéquate avec cette génération, ce qui risque d’installer un malentendu voire une rupture”.

Les travaux de cette rencontre ont été ponctués par la projection d’une vidéo sur l’exposition internationale consacrée à “la Sîra du prophète et la civilisation islamique” qui s’est ouverte à Médine et qui fait escale en 2022 à Rabat, dans le cadre d’un partenariat entre la Rabita Mohammadia des Oulémas et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement coïncide avec la célébration de la ville de Rabat, désignée capitale culturelle du monde islamique pour l’année 2022. L’exposition donne à voir une riche collection de chefs-d’œuvre, dont des manuscrits et des pièces archéologiques de grande valeur, des œuvres d’art, notamment les arbres généalogiques des monarques Alaouites, Idrissides et Saâdiens, des pièces de monnaie et des reliques.

Lors de ce 29ème Conseil académique de la Rabita Mohammadia des Oulémas, des exposés ont été présentés sur les projets et programmes menés par la Rabita dans le but d’immuniser les jeunes contre les comportements dangereux, avec l’accompagnement des familles, et de développer leurs capacités.

Les membres du Conseil ont également suivi un exposé sur le Symposium de haut niveau organisé fin juillet dernier à Fès pour célébrer le 5ème anniversaire du Plan d’Action pour les chefs et acteurs religieux visant à prévenir l’incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles (Plan d’Action de Fès).

Au terme de ce conclave, les participants ont élevé des prières implorant le Très-Haut de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.