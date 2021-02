Le raccordement de Dakhla au réseau électrique national “à un stade avancé” (DG de l’ONEE)

vendredi, 26 février, 2021 à 23:30

Dakhla – Le projet de raccordement de la ville de Dakhla au réseau électrique national est “à un stade avancé”, a souligné, vendredi à Dakhla, le Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

Dans une déclaration à la presse, lors d’une visite au projet de raccordement de la ville de Dakhla au réseau électrique national, en présence du ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, M. El Hafidi a souligné que les étapes d’expérimentation du raccordement liant Boujdour, Aftissat et Dakhla sont dans leur dernière phase.

Dans cette lignée, il a indiqué que le raccordement de Dakhla au réseau électrique national et la région en général, contribuera amplement à valoriser et à renforcer les potentialités dont regorgent les provinces du Sud, notamment les énergies renouvelables.

Le raccordement de la ville de Dakhla au réseau national de transport de l’électricité, dont l’exécution est assurée par l’ONEE, s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de la région de Dakhla Oued Eddahab, présenté devant SM le Roi Mohammed VI en janvier 2016.

Ce grand projet, qui constitue un des piliers stratégiques du plan de développement du réseau électrique national, a pour objectif le renforcement de la sécurité d’alimentation en énergie électrique des régions Sud du Maroc, notamment les régions de Laâyoune, Boujdour, Es-semara et Dakhla.

Il permettra également l’évacuation de l’énergie renouvelable produite par les parcs éoliens qui seront développés dans ces régions ainsi que l’alimentation en énergie électrique de la future station de dessalement d’eau de mer pour les besoins de l’irrigation et de l’eau potable de la région.

Les retombées positives de ce projet structurant, qui vise l’accompagnement de la croissance économique de la région Dakhla Oued Eddahab portent, notamment, sur la valorisation du potentiel des énergies renouvelables de la région, la valorisation des sites de pêche et le développement des zones situées entre Boujdour et Dakhla, à travers l’amélioration des conditions de raccordement et d’alimentation en électricité des agglomérations et des projets situés à proximité.

Ce projet a mobilisé un montant global d’environ 2,4 milliards de dirhams (MMDH), financé à hauteur de 1,5 MMDH par l’ONEE, 536 millions de dirhams (MDH) par la région de Dakhla Oued Eddahab et 350 MDH par les partenaires privés.

Ce grand projet a nécessité la réalisation de plusieurs ouvrages électriques en deux phases, à savoir les ouvrages mis en service en février 2018 (200 km de lignes à structure 400 kV reliant le poste 400/225 kV de Laâyoune au poste THT de Boujdour, 45 km de lignes 225 kV reliant les postes d’évacuation des parcs éoliens de Boujdour et Aftissat et un poste moyen tension de 225 kV d’évacuation du parc éolien d’Aftissat 2×150 MVA).

La deuxième phase concerne les ouvrages en stade de finalisation des essais, à savoir 254 km de lignes à structure 400 kV reliant le poste THT de Aftissat au poste de Dakhla, un poste 225/60 kV à Dakhla d’une puissance installée de 2 x 100 MVA , un poste 60/22 kV à Dakhla d’une puissance installée de 3 x 40 MVA et deux lignes 60 kV aéro-souterraines d’une longueur de 49 km chacune.

Dans la perspective de la mise en service du raccordement de Dakhla au réseau électrique national, la ville est actuellement alimentée en réseau séparé par la centrale diesel de Dakhla, d’une puissance nominale de 76 MW.

A noter que les études de raccordement d’El Guerguarat au réseau électrique national ont été entamées.