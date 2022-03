La RADEEJ célèbre la journée mondiale de l’eau avec l’objectif de sensibiliser les élèves à l’importance de la préservation de cette ressource vitale

lundi, 28 mars, 2022 à 11:19

EL Jadida – La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a célébré la Journée mondiale de l’eau à travers l’organisation, les 21, 22 et 23 mars, des journées de communication et de sensibilisation au profit des élèves de plusieurs établissements d’enseignement.

Dans un communiqué, la régie a souligné que cette célébration s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour ancrer la stratégie visant à rationaliser la consommation de l’eau et améliorer la gestion des ressources hydriques, notamment dans le contexte marqué par le manque de précipitations au Maroc.

Elle note que cette célébration intervient aussi en application des orientations gouvernementales soutenant l’organisation des campagnes de sensibilisation pour une consommation rationnelle de cette matière vitale, partant du rôle inclusif de la RADEEJ dans la préservation de l’eau.

Organisées sous le thème “Tous pour le renforcement du rôle des établissements éducatifs dans la gestion de la consommation des ressources hydriques et leur protection de la pollution”, en coordination avec la direction provinciale de l’éducation et de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et des recherches scientifiques à El Jadida et l’association Azemmour pour le développement local, ces journées de communication ont bénéficié à plus de 1400 élèves dans les établissements d’enseignement de Sidi Ali, Al Imam Malek et Ibn Hamdis.

Le programme de sensibilisation a mis l’accent notamment sur la nécessité d’une utilisation rationnelle de l’eau, tout en œuvrant à préserver cette matière de la pollution.

Dans ce cadre, les représentants de la Régie ont contribué, à travers la présentation d’exposés sur le cycle de l’eau, les étapes de traitement, de stockage et de distribution de l’eau par la RADEEJ, outre la sensibilisation des élèves aux bonnes pratiques à adopter pour préserver l’eau du gaspillage à l’aide de brochures et dépliants de sensibilisation sur le sujet.

De même, les techniciens de la Régie ont réalisé des travaux de contrôle et d’entretiens du réseau interne de certains établissements d’enseignement partant du principe de la préservation de l’eau par le contrôle et la réparation des fuites. Les élèves bénéficiaires ont, en outre, participé à des ateliers de peinture et d’écriture sur la thématique de l’eau.

Toujours dans le cadre de ces journées, plusieurs élèves de d’autres établissements scolaires ont bénéficié de visites de terrain au complexe hydraulique relevant de la RADEEJ durant lesquelles des explications ont été données sur les modalités de traitement, de stockage et de distribution de l’eau par la Régie.

Lors de ces campagnes de sensibilisation, la RADEEJ a focalisé sur les enfants, puisqu’ils incarnent l’avenir pour lequel il est impératif de préserver les ressources en eau, et qu’ils peuvent servir d’ambassadeur de la Régie au sein de leurs familles pour les sensibiliser à l’importance de l’eau et les moyens de la préserver, conclut le communiqué.