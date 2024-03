RADEEJ: Deux nouvelles agences commerciales pour un service client plus proche et plus performant

lundi, 11 mars, 2024 à 18:57

El Jadida – La régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des provinces d’El Jadida et Sidi Bennour (RADEEJ) a annoncé l’ouverture de deux nouvelles agences commerciales pour renforcer la proximité avec les clients et offrir un service encore plus performant.

Dans un communiqué, la RADEEJ a souligné que “Fidèle à sa politique de proximité, la Régie a ouvert deux nouvelles agences commerciales dans les communes de Sidi Ali Ben Hamdouch et Moulay Abdellah”.

La même source a précisé que ces nouvelles agences répondent à l’expansion urbaine et géographique des deux communes.

Les deux nouvelles agences commerciales ont été conçues pour garantir un service optimal aux clients et usagers et un cadre d’accueil confortable, a précisé le communiqué, notant qu’elles ont également été équipées des dernières technologies.

L’ouverture de ces deux nouvelles agences porte à seize le nombre d’agences commerciales de la RADEEJ, illustrant ainsi sa volonté de renforcer son infrastructure commerciale.

En parallèle à l’ouverture de nouvelles agences, la RADEEJ s’est engagée à offrir à ses clients une expérience toujours plus fluide et satisfaisante, par la diversification des modes de paiement, la numérisation des différentes opérations et services, le suivi et le traitement des réclamations et la simplification des procédures administratives.