La Radio régionale de Fès accompagne l’enseignement universitaire à distance

mardi, 7 avril, 2020 à 10:30

Fès – L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a entamé, lundi, la diffusion de cours sur les ondes de la radio régionale de Fès, dans le cadre de l’élargissement de l’enseignement à distance en cette conjoncture exceptionnelle du Covid-19.

La station régionale de Fès a ainsi concocté un programme quotidien pour accompagner cette opération. La séance commence chaque jour à 14H et dure deux heures, durant lesquelles quatre cours sont donnés. Une autre séance de rediffusion est programmée de 18h à 20h.

‘’Dans ce contexte exceptionnel, le fait de recourir aux radios locales est pertinent à plus d’un titre, dans la mesure où ces radios ont les capacités techniques d’atteindre des zones éloignées, là où il y a parfois des difficultés de se connecter à internet ou le débit est insuffisant pour suivre certains contenus numériques’’, a déclaré à la MAP la directrice de la radio régionale de Fès, Meriem Essafi.

La grande majorité des provinces, dont sont issus les étudiants de l’USMBA, fait partie du bassin d’émission de la radio de Fès, a-t-elle indiqué, notant que pour commencer, le choix s’est porté sur les deux établissements qui comptent le plus grand nombre d’étudiants, en l’occurrence la faculté des lettres (12.000) et celle des sciences juridiques, économiques et sociales (30.000).

Elle a expliqué que la diffusion des cours a été accompagnée par une réalisation radiophonique appropriée, en vue de favoriser la capacité de concentration chez l’auditeur et le garder à l’écoute.

‘’Nous avons œuvré pour que cette initiative suscite l’intérêt chez les étudiants et rencontre les résultats escomptés’’, a-t-elle dit.

Pour Abdelgheni El Achqar, vice-président de l’USMBA, chargé des affaires pédagogiques et académiques, l’université a mobilisé toutes ses ressources pour permettre aux étudiants de suivre leurs cours à distance.

Tous les cours ont été mis en ligne sur les sites électroniques de l’université et sur la plateforme Moodle qui favorise l’interaction entre l’enseignant et l’étudiant, et des séances ont été réservées sur la chaine Arryadia pour diffuser des cours magistraux, a-t-il rappelé.

‘’En lançant cette initiative de diffusion des cours sur les ondes des radios locales, nous poursuivons l’élargissement de l’enseignement à distance pour toucher tous les étudiants’’, a-t-il indiqué, notant que la radio régionale de Fès demeure un partenaire ”important” pour la réussite de ce chantier national.

La diffusion des cours sur la radio permet de toucher les étudiants là où ils sont, sans qu’ils aient à disposer de moyens de communication ou de technologies sophistiquées, a fait remarquer le responsable.

A ses yeux, tous les citoyens auront aussi l’opportunité de suivre des cours, qui pourraient les intéresser d’une manière ou d’une autre, en ce sens que les sujets traitent de droit, d’histoire, de géographie ou encore de religion.

‘’Nous espérons que cette initiative constituera le début d’un projet de radio universitaire’’, a-t-il conclu.

Outre la radio régionale de Fès, des cours sont également diffusés sur les ondes de Radio Plus Fès, chaque jour de 14h à 16h, et une rediffusion de 21h à 23h.

L’USMBA compte 13 établissements d’enseignement supérieur, un institut des sciences du sport et sept centres communs. Ils sont répartis sur quatre sites universitaires : Agdal-Fès, Saïs-Fès, Bensouda-Fès et Taza. Un cinquième campus est en cours de création à Taounate.