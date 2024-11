Rallye de la Marche Verte : Distribution de dons au profit d’associations de bienfaisance à Goulmima

dimanche, 3 novembre, 2024 à 18:46

Goulmima (province d’Errachidia) – Les participants à la 13ème édition du Rallye de la Marche Verte ont distribué, samedi à Goulmima, des dons au profit de plusieurs associations de bienfaisance ainsi que de la Maison de l’étudiant (Dar Attalib).

Organisé du 31 octobre jusqu’au 3 novembre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement sportif, initié par l’Association maghrébine des sports automobiles (AMSA), allie sport et engagement social et vise à promouvoir le patrimoine naturel du Royaume.

Ainsi, la directrice de cette 13è édition, Saida Ibrahimi, a procédé, accompagnée des membres de l’AMSA, à la remise de couvertures, de vêtements et de produits de première nécessité au profit de plusieurs familles démunies et de Dar Talib de Goulmima.

Cette initiative humanitaire entend renforcer les actions caritatives de la société civile et assister les étudiants en situation de précarité de la région et à les aider à poursuivre leur scolarité dans des conditions favorables, explique à la MAP, le secrétaire général de l’AMSA, Driss Choukri.

Il a, par ailleurs, noté que le Rallye de la Marche Verte qui devrait parcourir environ 1.400 km à travers plusieurs villes, connait la participation d’une soixantaine de concurrents à bord d’une trentaine de véhicules.

Ce Rallye, a-t-il poursuivi, met en lumière une épopée glorieuse de l’histoire du Maroc, en célébrant le 49e anniversaire de la Marche Verte.

“Il s’agit de ma première participation à ce Rallye”, a pour sa part, indiqué Siham Bouji, assistée par sa copilote Ouafae Chouati.

Tout en émettant le vœu de réaliser un bon classement et de monter sur le podium, elle a mis en avant l’organisation réussie de cet événement sportif, mais aussi et surtout la diversité naturelle et la beauté des paysages traversés tout au long du trajet.

Le programme de cette édition comprend trois étapes : la première relie la commune de Tit Mellil à la ville de Midelt en passant par Azrou, la deuxième se déroule entre Midelt et Goulmima en passant par la région de Rich, tandis que la troisième prévoit un retour à Casablanca avec une escale à Ifrane.