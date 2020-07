La RAM entame son programme de vols spéciaux de et vers le Maroc

mercredi, 15 juillet, 2020 à 23:42

Casablanca – Royal Air Maroc (RAM) a entamé, mercredi, son programme de vols spéciaux de et vers le Maroc, après son adaptation aux conditions imposées par le gouvernement dans le cadre de l’autorisation du voyage aérien et maritime entre le Royaume et le reste du monde selon des conditions précises.

Le premier vol a été lancé depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca à destination de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, avec à bords des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, des étrangers résidant au Maroc ou des touristes étrangers qui étaient bloqués sur le territoire national, ainsi que des étudiants marocains inscrits dans des universités étrangères et des citoyens qui devaient se rendre à l’étranger pour se faire soigner, sur autorisation exceptionnelle.

Dans des déclarations recueillies par la MAP, de nombreux voyageurs se sont félicités de cette initiative, “une délivrance” pour eux qui intervient après une longue attente et leur permet de pouvoir enfin rentrer dans leurs pays de résidence et de rejoindre leur travail, après avoir été contraints de passer au Maroc toute la période du confinement sanitaire dû à la pandémie du coronavirus.

À cet égard, le directeur des opérations Sol à la RAM, Abdelaziz Rayes, a indiqué que le pont aérien lancé par la compagnie nationale et qui reliera le Maroc à plusieurs pays, vise à permettre aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger de rentrer dans le pays pour passer les vacances annuelles parmi les leurs.

Tous les employés de la compagnie sont fortement mobilisés pour que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions, en coordination avec les autorités aéroportuaires concernées aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, a-t-il assuré, rappelant l’application rigoureuse des mesures préventives pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Pour sa part, le directeur de l’aéroport Mohammed V, Abdelhak Mazour, a affirmé que 25 vols aller-retour ont jusqu’à présent été programmés, desservant notamment des destinations européennes, maghrébines et africaines.

L’aéroport Mohammed V a initié tôt une série de mesures préventives contre le coronavirus, conformes à celles recommandées par le ministère de santé et l’Organisation de l’aviation civile, notamment le port obligatoire du masque et la distanciation physique, a-t-il rappelé.

M. Mazour a précisé, en outre, que l’aéroport Mohammed V n’a pas totalement fermé durant la période du confinement sanitaire et qu’il est resté ouvert pour les vols cargo et pour les vols destinés à l’évacuation des étrangers restés bloqués au Maroc.

Le programmes des vols exceptionnels lancé par la RAM, élaboré en parfaite coordination avec les autorités marocaines concernées, concerne un nombre limité de destinations, composé en partie de routes déjà desservies par la compagnie nationale.

La RAM insiste à cet effet que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine.

Par ailleurs, et en application des recommandations des pouvoirs publics et des normes internationales, Royal Air Maroc a indiqué avoir mis en place des mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel et que ses services procèdent, à cet égard, à la désinfection régulière des avions.

De même, les mesures de sécurité sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opération d’embarquement comme la distanciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de transfert et dans les escabeaux et les passerelles.