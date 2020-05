Ramadan 1441: La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux organise diverses activités au profit des serviteurs des maisons de Dieu

samedi, 30 mai, 2020 à 0:42

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a affirmé, vendredi, avoir tenu à attacher une attention particulière aux serviteurs des maisons de Dieu et à leurs proches, notamment durant le mois béni de Ramadan de l’année 1441 de l’Hégire, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine visant à prendre soin de cette catégorie dans l’ensemble des contrées du Royaume et à consacrer les valeurs de coopération et de solidarité sociale avec elle.

Dans un communiqué, la Fondation a indiqué qu’elle a organisé dans ce cadre de nombreuse activités au profit de cette catégorie travaillant avec abnégation, conformément aux mesures de précaution édictées par les autorités du Royaume pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.

Les plus importantes de ces activités, poursuit le communiqué, comptent le panier de Ramadan au profit de 13.591 préposés religieux nécessiteux, invalides et leurs veuves et les campagnes de solidarité sous forme d’aides en nature et en numéraire qui ont profité à 15.593 préposés religieux.

Ces activités ont également consisté à l’organisation de veillées coraniques via les plateformes des réseaux sociaux, d’une compétition culturelle et ludique au profit des enfants des préposés religieux ainsi que l’aide financière de l’Aïd al Fitr au profit de 2.781 préposés des plus démunis et leurs veuves, précise la Fondation.

La Fondation a accordé une attention exceptionnelle à la situation des préposés religieux incapables de poursuivre leurs fonctions en déboursant à leur profit l’allocation d’invalidité pour les mois de mars, avril et mai à l’avance, conclut le communiqué.