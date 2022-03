Ramadan 1443 : Approvisionnement abondant à Khouribga, l’offre dépasse la demande

mercredi, 2 mars, 2022 à 22:13

Khouribga – Les marchés de la province de Khouribga sont suffisamment approvisionnés en produits et denrées alimentaires de grande consommation à quelques semaines de l’avènement du mois de Ramadan.

Les prix des produits alimentaires au niveau du marché de gros de fruits et légumes, des aires de commercialisations de gros, des abattoirs de la province, de la halle aux grains, des supermarchés et des commerces de proximité sont stables avec une offre abondante qui dépasse la demande, a constaté sur place une équipe de M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

A quelques semaines de l’avènement du mois sacré de ramadan, la Division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Khouribga a intensifié ses tournées de contrôle dans le cadre du suivi de la situation de l’approvisionnement des marchés et des prix.

Selon les données de ladite Division, la majorité des prix sont stables avec une légère fluctuation des prix de certains produits soumis à la loi de l’offre et de la demande au niveau international.

Par ailleurs, les prix des viandes n’ont pas bougé de même pour les légumineuses dont les prix restent relativement stables et qui peuvent varier suivant la conjoncture économique actuelle marquée par le retard des précipitations et les fluctuations des prix de certains produits alimentaires au niveau mondial.

Les commissions effectuent régulièrement des descentes inopinées pour le contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires et le cas échéant, l’établissement de procès verbaux à l’encontre des contrevenants qui ne respectent les règles d’hygiène, avec la saisie et la destruction des denrées et produits alimentaires impropres à la consommation.

Il est également question du contrôle par ces commissions des normes de stockage et de la qualité des denrées alimentaires végétales et animales mises en vente.

Dans une déclaration à M24, le président de la commission mixte provinciale de contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires à Khouribga, Abdelhadi Sadiki, a assuré que l’offre des différents produits de grande consommation dépasse la demande et que les marchés de la province sont suffisamment approvisionnés, rappelant que la commission de contrôle veille à la protection de la santé et du pouvoir d’achat des consommateurs.

Dans ce sens, a-t-il poursuivi, une myriade de mesures ont été prises afin de renforcer les contrôles et assurer la stabilité des prix afin de préserver la santé des consommateurs et leur pouvoir d’achat, ajoutant que la commission mixte provinciale a multiplié les descentes de contrôle de la qualité des produits alimentaires et des prix dans un souci de lutter contre toute forme de spéculation en étroite collaboration avec l’ensemble des services concernés.

Pour leur part, nombre de citoyens de la province de Khouribga ont assuré que la conjoncture actuelle est marquée par une légère fluctuation des prix de certains produits en raison de facteurs externes et de la raréfaction des précipitations, rappelant que les marchés sont suffisamment approvisionnés en denrées de tout genre.

Les vendeurs, pour eux, ont assuré que les prix restent inchangés pour une grande partie de produits à l’exception des dérivés du blé dur qui dépendent du marché international, expliquant que le marché offre une variété de produits alternatifs à des prix très abordables.