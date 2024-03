Ramadan 1445: 14.963 bénéficiaires à la province de Guelmim

vendredi, 15 mars, 2024 à 9:48

Guelmim- Quelque 14.963 familles de la province de Guelmim ont bénéficié de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1445 H”, organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois béni du Ramadan.

Cette opération, qui vient en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Ainsi, 7.805 familles en zone urbaine bénéficient de cette initiative humanitaire au niveau de la province, qui a profité à 7.158 familles en milieu rural, réparties entre les arrondissements de Guelmim (1.883 familles), Bouizakarne (4.167 familles) et Laqsabi (1.108 familles).

Pour mettre en œuvre cette initiative, la province de Guelmim a mobilisé des comités au niveau provincial et local, en plus de ressources humaines relevant des délégations de l’Entraide nationale, des Affaires islamiques, de la Santé ainsi que les autorités publiques dans les différents points de distribution de la province.

Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur régional de la l’Entraide nationale à Guelmim-Oued Noun, Abdelaziz Boumediane, a indiqué que cette opération humanitaire s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la solidarité comme valeur sociale et de développement fondamental.

Il a précisé que le nombre de bénéficiaires de cette opération a atteint 14.963 familles issues de milieux vulnérables en zones urbaine et rurale, ajoutant que le comité provincial a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire de cette opération de solidarité un succès.

Le panier d’aide alimentaire contient de la farine de qualité (10 kg), de riz (5 kg), de sucre (4 kg), de lentilles (1 kg), deux boîtes de tomates de 800 grammes, de pâtes (1 kg), et du thé (850 grammes), de l’huile de table (5 litres) et de lait (6 litres).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait procédé, mercredi à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, au lancement de l’opération nationale “Ramadan 1445”, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1445” porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).