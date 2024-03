Ramadan 1445 : 84.048 ménages bénéficiaires à Béni Mellal-Khénifra

jeudi, 14 mars, 2024 à 21:51

Béni Mellal – Un total de 84.048 ménages relevant de la région Béni Mellal-Khénifra bénéficieront de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1445”, dont le coup d’envoi a été donné jeudi dans la province de Béni Mellal.

Cette opération humanitaire hautement significative initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l’occasion du mois béni du Ramadan, bénéficiera à 16.429 familles de la province de Béni Mellal, 10.548 ménages de la province de Khouribga, 17.700 de Khénifra, 8955 de Fkih Ben Salah et 30.416 de Azilal.

L’opération de remise des kits alimentaires aux bénéficiaires s’est déroulée à Dar Taliba de la ville de Béni Mellal en présence du pacha du pachalik de Béni Mellal, du coordinateur régional de l’entraide nationale et des représentants des autorités en charge de la supervision de la distribution et de l’acheminement de ces aides.

Cette initiative cible au niveau de la province de Béni Mellal 2668 ménages situés en milieu urbain et 13.761 autres issus des zones rurales, selon les données de l’EN.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de l’Entraide nationale à Béni Mellal-Khénifra, Rachid Allali, a rappelé la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et logistiques pour la réussite de cette opération d’envergure conformément aux Hautes Instructions Royales, indiquant que cette opération cible les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en état de handicap.

L’opération lancée au niveau de l’ensemble des provinces de la région Béni Mellal Khénifra vient consacrer les valeurs de solidarité, d’humanité, d’entraide et de partage caractéristiques de la société marocaine, a-t-il fait savoir.

Cette opération est supervisée au niveau des zones urbaines de la région par le Coordinateur de l’Entraide nationale, le Nadhir des Habous et des affaires islamiques, le délégué du ministère de la Santé et de la protection sociale, le chef de la division des affaires économiques et de la coordination ainsi que les représentants des œuvres sociales des FAR et les services de la Gendarmerie Royale.

SM le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, au lancement de l’opération nationale “Ramadan 1445” bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1445” porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).