Ramadan 1445 H: organisation d’une série d’activités solidaires et pédagogiques en faveur des préposés religieux et leurs familles

jeudi, 14 mars, 2024 à 12:21

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a annoncé l’organisation d’une série d’activités solidaires et pédagogiques au profit de ses adhérents et de leurs familles, à l’occasion du mois sacré de Ramadan 1445 H.

Ces activités interviennent conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, visant à entourer d’une attention particulière les préposés religieux à travers le Royaume et à consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide sociale envers cette catégorie qui mène sa mission avec abnégation et altruisme, indique la Fondation dans un communiqué.

Il s’agit de la distribution du panier du Ramadan au profit de 26.000 préposés religieux nécessiteux, invalides et leurs veuves et d’un hommage à 1.700 préposés invalides et veuves d’adhérents.

Il sera également question de la distribution d’aides financières en faveur de 600 orphelins de préposés religieux, outre l’organisation de 30 veillées coraniques via les réseaux sociaux, souligne la même source, ajoutant que 474 enfants d’adhérents devront bénéficier d’une colonie virtuelle à l’occasion du mois sacré.