Ramadan 2024: 274 universitaires, prédicateurs et récitateurs du Coran pour accompagner les MRE dans 14 pays

jeudi, 29 février, 2024 à 19:47

Un aéropage de femmes politiques et d’acteurs associatifs africains, réunis jeudi à Salé dans le cadre de la 11e édition la conférence africaine sur les droits en santé sexuelle et reproductive, ont passé en revue les progrès réalisés en la matière dans le continent, soulignant la nécessité de poursuivre la mobilisation des efforts pour relever les défis afin d’améliorer le bien-être des femmes et filles en âge de procréation.