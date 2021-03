Ramadan: Adoption de l’horaire continu (09h-15h) par les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales (ministère)

mardi, 30 mars, 2021 à 18:57

Le patrimoine matériel et immatériel du Maroc se caractérise par sa richesse et sa diversité, et nécessite un effort considérable pour le mettre en valeur, ont affirmé les participants à un webinaire organisé récemment sous le thème «Le patrimoine matériel et immatériel : entre richesse, diversité et enjeu de valorisation».