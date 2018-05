Ramadan, de l’abstinence à une surconsommation et une explosion des dépenses

mercredi, 30 mai, 2018 à 11:14

-.Par: Hicham LOURAOUI.

Rabat – Devant être considéré comme un mois de piété, de spiritualité et d’abstinence, Ramadan est désormais devenu durant ces dernières années, une période où les Marocains ne ménagent aucune dépense pour se procurer toutes sortes de denrées alimentaires.

Cette consommation massive pèse lourdement sur les économies des familles marocaines qui, en dépit parfois de leurs budgets limités, s’efforcent à s’approvisionner d’une manière excessive, en produits alimentaires, négligeant les effets néfastes sur leur santé, ainsi que sur celle de leurs finances.

D’ailleurs, cet engouement est constaté dès la veille de ce mois sacré. Une ambiance assez particulière qui s’installe dans les rues, les gens courent dans tous les sens portant en grandes quantités, des boites de sucre, des paquets de lait, du pain, des sacs de farine et bien d’autres produits pour, soit disons, faire face à une éventuelle pénurie lors du premier jour de Ramadan.

Approché par la MAP, Abdellatif, employé dans une banque, a indiqué que durant ce mois sacré, les dépenses en produits alimentaires dominent son budget jusqu’à 60%.

“A la veille du Ramadan, nous descendons, moi et ma femme, au marché pour acheter les produits de première nécessité (sucre, pain, lait, huile, etc.) pour se préparer au premier S’hour”, a fait savoir ce quadragénaire, père de deux enfants, estimant que la pénurie lors du premier jour de ce mois sacré, “n’est qu’une ancienne fausse idée qui persistent chez les ménages marocains, les poussant à essayer d’acheter tout d’un seul coup”.

Selon lui, “cette forte demande et cet esprit d’anticipation engendre parfois des effets négatifs sur certains biens de consommation, notamment les légumes, les fruits et les poissons, qui voient leurs prix s’orienter à la hausse”.

De son côté, Khadija, mère de foyer, a noté que Ramadan constitue une occasion pour les femmes de préparer des recettes de fait maison (M’semen, Briouate, Chebakia, Baghrir, etc) dont le coût reste relativement inférieur à ce qui est proposé aux boulangeries et aux marchés.

Pour ce qui est de l’approvisionnement en produits alimentaires, Khadija nous a révélé que son budget journalier dédié aux achats de produits alimentaires augmente significativement durant ce mois sacré, “en raison notamment d’une hausse des prix, en particulier des œufs et des légumes”.

Hassan, commerçant âgé de 39 ans, a pour sa part, “qu’au Maroc, la tradition veut que la table du Ftour soit remplie et bien présentée pour ouvrir l’appétit après plusieurs heures de jeûne”.

“De nos jours, cela devient de plus en plus difficile en raison de budgets limités et de la flambée des prix de certains produits, comme le poisson qui a sensiblement augmenté ces derniers jours”, nous a-t-il confié.

Ramadan est ainsi un mois particulier où un changement de comportement de consommation des ménages est observé.

Selon l’enquête sur la consommation des ménages réalisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), le budget alloué aux dépenses alimentaires augmente de 37,1% pendant le Ramadan par rapport aux autres mois de l’année.

Ramadan, qui a été associé ces dernières années avec la hausse sensible des dépenses, la surconsommation, le gaspillage de nourritures, etc, est avant tout un mois de spiritualité, de piété et de solidarité, où le jeûne porte un profond sens et pas uniquement s’abstenir de manger et de boire.