Ramadan à Errachidia: Les Iftars collectifs, une illustration éloquente de l’attachement des Marocains aux valeurs de partage et de solidarité

jeudi, 23 mai, 2019 à 11:20

Par Azzelarab Moumeni.

Errachidia – Avec l’avènement, chaque année, du mois sacré de Ramadan, les actions de bienfaisance ne cessent de se multiplier au niveau de la province d’Errachidia, grâce à la volonté inébranlable qui anime les acteurs de la société civile et leurs efforts consentis en vue d’ancrer et faire perpétuer ces initiatives louables.

En effet, durant ce mois béni, les associations locales procèdent à l’aménagement de nombre de “tentes ramadanesques” et à l’organisation, dans une ambiance spirituelle et conviviale, d’”iftars collectifs” en vue de consacrer les valeurs de solidarité, d’entraide et de partage au sein de la société marocaine.

Ces nobles initiatives, à grande portée sociale et humaine, menées en partenariat avec des bienfaiteurs et d’autres sensibilités de la ville, ciblent différentes catégories sociales, en particulier les malades, les orphelins, les veuves, les voyageurs et passants, les étudiants et les personnes en provenance d’autres villes et régions lointaines.

Ces actions sociales, qui se poursuivent le long de ce mois sacré, se veulent également un espace d’échange et de partage de moments empreints d’esprit de fraternité entre musulmans qui caractérisent ce mois de piété et de recueillement.

Dans ce sillage, l’Association “Khairouna Fi chababina” a lancé, depuis le début du mois de Ramadan, la 7è édition de l’initiative “iftar du jeûneur”.

Approché par la MAP, le président de l’Association, Mustapha Boubekraoui a expliqué que la “tente ramadanesque” est devenue une initiative que l’association veille à organiser annuellement, ajoutant que l’action de cette année cible quotidiennement entre 250 et 300 personnes, soit près de 10.000 bénéficiaires durant tout le mois sacré.

Et de poursuivre que cette “tente”, aménagée à proximité de l’hôpital régional Moulay Ali Cherif à Errachidia, et supervisée par une quarantaine de bénévoles, cible les proches et visiteurs des patients hospitalisés dans cet établissement sanitaire, les personnes démunies, les voyageurs et passants ainsi que les personnes venues de régions lointaines et reculées.

De telles actions caritatives organisées durant ce mois béni revêtent une importance très particulière, en ce sens qu’elles contribuent à alléger les souffrances des catégories défavorisées, a-t-il dit, insistant sur la nécessité de la multiplication de ces initiatives pour l’ancrage des valeurs de solidarité, de générosité, de don et d’entraide entre les différentes couches sociales.

Dans la même veine, l’Association “Caravanes de l’espoir” pour la région de Drâa-Tafilalet, mène une initiative similaire depuis l’avènement du mois de Ramadan, à travers l’organisation d’iftars collectifs en partenariat avec l’association du 3è millénaire pour la promotion de l’action sociale dans le sud-est, la faculté des sciences et techniques et la Fondation Tarik Ibn Zyad pour les études et la recherche à Errachidia.

Cette initiative cible essentiellement les étudiants et étudiantes, les voyageurs et passants ainsi que les jeunes migrants issus des pays de l’Afrique subsaharienne.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de ladite association, Mohamed Al Monsir, a indiqué que cette action, réalisée avec l’appui de nombreux bienfaiteurs, reflète la grande portée et la forte symbolique que représentent ces opérations d’iftars et témoigne, si besoin est, de l’attachement viscéral des Marocains aux valeurs de solidarité et d’humanisme et leur engagement inconditionnel pour venir en aide aux plus nécessiteux.

Abondant dans le même sens, Hassan Hachemi, du comité d’organisation de cette initiative, a expliqué, dans une déclaration similaire, que cette action se veut aussi une contribution à la promotion et à la consécration des valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société.