Ramadan: L’approvisionnement ordinaire des marchés et la protection des consommateurs nécessitent davantage de veille et de mobilisation

mercredi, 18 avril, 2018 à 15:44

Rabat – Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a fait état, mercredi à Rabat, d’indicateurs positifs sur l’abondance des produits et d’une offre répondant aux besoins des citoyens durant le mois de Ramadan de cette année, précisant que l’approvisionnement ordinaire des marchés et la protection du consommateur contre les pratiques illégales pouvant affecter son pouvoir d’achat, sa santé et sa sécurité nécessitent des mesures supplémentaires et davantage de veille et de mobilisation.