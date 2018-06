Ramadan: les réseaux sociaux, ces passe-temps incontournables à consommer avec modération

vendredi, 1 juin, 2018 à 11:01

Rabat – Déjà très prisés par les Marocains, les réseaux sociaux suscitent engouement voire acharnement durant le Ramadan, un mois sacré de spiritualité et de recueillement qui devient de plus en plus “connecté”. Certes une réalité inéluctable, ces excès présentent, selon certains, des risques pour la santé, mais aussi de dénaturalisation de ce mois tel que l’on a connu et vécu.