Le Ramadan, une opportunité pour se ressourcer spirituellement et accomplir les bonnes actions (responsable)

samedi, 10 avril, 2021 à 13:12

-Propos recueillis par: Azzelarab MOUMENI-

Al Hoceima – Le Ramadan, un mois d’une grande valeur pour les croyants en raison de son lien avec des faits marquants de la vie de la communauté musulmane, avec à leur tête la descente du Coran et l’obligation du jeûne de ce mois, est considérée comme une excellente opportunité pour les croyants de purifier leurs corps, se ressourcer spirituellement et accomplir les bonnes actions, a souligné le président du Conseil local des Oulémas d’Al Hoceima, Mohamed Aoueriagel.

Dans une déclaration à la MAP, M. Aouriagel a affirmé que les Marocains consacrent une célébration particulière au mois sacré de Ramadan et veillent à accomplir le jeûne avec foi et sincérité dans l’espoir d’une rétribution divine, et s’emploient à faire des initiatives caritatives et de solidarité sous différentes formes, en consécration de la miséricorde de l’Islam.

Le responsable a fait savoir que le Conseil local des Oulémas d’Al Hoceima, conscient de la spécificité de ce mois sacré qui constitue une véritable source spirituelle nourrissant l’âme et accentuant la foi et la piété des Marocains, a établi un programme spécial pour ce mois, comportant une série de conférences scientifiques et de cours religieux, qui seront diffusés sur la page facebook du conseil et sur sa chaîne YouTube, ainsi que sur la Radio régionale d’Al Hoceima, en langues arabe et rifaine.

Le Conseil a ainsi réalisé, en coordination avec la Radio d’Al Hoceima, 86 épisodes d’une émission radiophonique pour orienter les citoyens et les éclairer sur des questions religieuses, en particulier ce dont les gens ont besoin en ce mois en matière des dispositions qui régissent le jeûne et la bonne moralité, en plus du renforcement des aspects de cohésion, de solidarité et de coopération entre les membres de la société, a-t-il relevé.

M. Aoueriagel a noté que le Conseil local des Oulémas d’Al Hoceima compte également organiser des concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran, qui seront couronnés par des prix à décerner aux gagnants, afin d’encourager les citoyens, en particulier les élèves, à mémoriser le Saint Coran et à maitriser ses sciences.

Il a estimé que le Ramadan, qui est un mois de pardon, de miséricorde, de bénédiction, de purification et de bonnes actions, représente une opportunité propice pour renouveler sa foi, développer sa conscience, améliorer son comportement, purifier son âme et multiplier les bonnes actions.

Par ailleurs, le responsable a mis l’accent sur le rôle important que joue la cellule des affaires de la femme et des questions de la famille du Conseil dans la conscientisation des femmes sur les questions religieuses, tout en les encourageant à mémoriser le Saint Coran et les hadiths et à adhérer à des initiatives caritatives.

Le président du Conseil local des Oulémas d’Al Hoceima a, en outre, affirmé qu’à la lumière de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le Conseil a contribué à sensibiliser aux dangers de la pandémie d’un point de vue religieux, afin de parvenir à une prévention individuelle et sociale, grâce à une communication directe avec les citoyens et certains établissements scolaires, ainsi qu’à travers les médias sociaux.

Il a assuré que les cours donnés par les membres du conseil, les Morchidines et Morchidates avaient rempli leurs objectifs et contribué à soutenir les efforts nationaux déployés pour endiguer la propagation de la pandémie.