Ramadan: Plaidoyer à Fès pour le changement des comportements de consommation malsains

samedi, 24 avril, 2021 à 20:37

Fès – Des médecins et chercheurs universitaires ont appelé, vendredi à Fès, à mettre fin à certains comportements et habitudes alimentaires malsains qui affectent négativement le système immunitaire et la santé durant le mois sacré de Ramadan.

Lors d’une rencontre scientifique sous le thème “Ramadan à l’heure du coronavirus : Une leçon pour la révision de nos comportements de consommation pour préserver notre santé”, les participants ont recommandé de suivre une alimentation saine qui renforce le système immunitaire durant le mois du Ramadan, de s’assurer de boire une quantité suffisante d’eau et de manger des aliments nutritifs et riches en eau.

Pour le chef du service de néphrologie de l’hôpital universitaire Hassan II de Fès, Tariq Skalli Hosseini, “la pyramide alimentaire” se trouve inversée durant le mois de Ramadan, précisant que durant cette période un grand groupe d’aliments divers est consommé, ce qui bouleverse la pyramide alimentaire normale.

Il a aussi mis l’accent sur les mises en garde du ministère marocain de la santé et de l’Organisation mondiale de la santé au sujet de la suralimentation pendant ce mois de jeûne, et sur la consommation de nombreux aliments qui ne laissent pas assez de place pour l’eau, surtout pendant les périodes chaudes.

M. Skalli a également abordé la question de la prise de médicaments pendant le mois de Ramadan, notant que le patient doit s’y préparer un mois avant l’avènement du mois sacré. Il a fait remarquer que certaines maladies non chroniques permettent au patient de jeûner avec une simple consultation du médecin alors qu’il y a des personnes qui ne sont pas autorisées à jeûner, leurs cas nécessitant un suivi médical particulier.

De son côté, Abdennabi Sbai, professeur d’enseignement supérieur en économie, a souligné que les mesures de confinement et d’état d’urgence a eu un impact ”évident” sur le revenu de certaines familles, ce qui a nécessité la révision du mode de vie et de consommation, appelant à consommer de manière raisonnable et à lutter contre le gaspillage.

Leila Mernissi, présidente de l’Association “Compétences citoyennes pour le développement”, initiatrice de cet évènement, a souligné que pour la deuxième année consécutive, le mois de Ramadan est célébré dans une circonstance exceptionnelle due à la pandémie du Covid-19, ajoutant que ce mois est une occasion importante pour s’éduquer à la patience, s’éloigner de toutes les formes de gaspillage et de rationaliser la consommation quotidienne de l’individu.