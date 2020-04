Ramadan, régime et confinement : le parfait équilibre !

vendredi, 24 avril, 2020 à 12:01

-Par Fadwa EL GHAZI-

Rabat – Confinement oblige, Ramadan sera différent cette année. Mais pas d’excuses pour cumuler les kilos ou augmenter l’apport calorique en cette période si chère aux Marocains.

“Il faut rester positif et voir le bon côté des choses”, estime le nutritionniste, Nabil Layachi, ajoutant que “Ramdan rime bien avec le confinement qui va aider à réaliser des objectifs que l’on ne pouvait atteindre lors des précédents mois sacrés foisonnant d’activités”.

“En temps normal, le Ramadan était synonyme de beaucoup de sorties, donc de plus d’épuisement”, a-t-il dit, relevant que ce mois béni est la période propice pour “nettoyer le corps et rééquilibrer un ensemble de points”. Une période, poursuit le nutritionniste, où “l’on doit revoir notre alimentation pour créer un équilibre à l’intérieur de notre organisme”.

Le Ramadan est propice pour corriger quelques perturbations nutritionnelles, a souligné M. Layachi, citant l’exemple des personnes souffrant d’un surpoids ou d’une obésité qui doivent perdre 4 à 5 kg lors de ce mois sacré.

D’autres objectifs peuvent être atteints, notamment diminuer et baisser la masse grasse au niveau de l’organisme, réduire le taux du triglycéride et du cholestérol, mais également “détoxifier” et éliminer les déchets de l’organisme, a-t-il assuré, faisant remarquer que ceci est réalisable pendant ce confinement où l'”on peut perdre encore plus de poids et nettoyer l’organisme”.

Pendant la journée de Ramadan, le corps est concentré sur le nettoyage du corps parce que le tube digestif est vide, explique ce spécialiste en nutrition, ajoutant que pour digérer un repas copieux, le corps a tendance à s’endormir.

Ce nutritionniste exhorte les personnes qui observent le jeûne à se concentrer sur la qualité et non sur la quantité des aliments. “Manger moins mais de bonne qualité”, a-t-il dit, mettant en garde contre l’excès de calories.

“L’activité physique brûle les calories alors qu’avec le confinement, elle diminue”, a-t-il noté, recommandant de baisser l’apport calorique et augmenter le côté qualitatif. Selon lui, cet objectif est simple et réalisable si on se contente d’un repas principal avec deux repas secondaires. Il conseil un seul repas copieux en l’occurrence un repas ftour pour la plupart.

En général, avant ce repas, les jeûneurs sont en hypoglycémie et dans un petit état de déshydratation,” donc il faut commencer par de l’eau et des dattes, les raisins secs ou les figues sèches”, a-t-il expliqué, conseillant de toujours commencer avec des aliments faciles à digérer contenant des glucides.

“Il ne faut jamais commencer avec des briouates ou chabakiya parce qu’elles contiennent des glucides très difficiles à digérer et augmentent rapidement la glycémie”, a-t-il relevé.

“Les dattes contiennent des glucides rapides et il vaut mieux les consommer avant la prière d’Al-Maghrib. Ce petit temps de prière est très important parce que la glycémie va monter petit à petit et on ne va plus sentir la faim”, a fait savoir M. Layachi.

Ensuite, on devrait enchaîner avec le fruit riche en fibres, glucides et vitamines et non pas de jus de fruits, mais plutôt un jus de légumes (betteraves, carottes ou concombres) parce qu’il est riche en vitamines et en sels minéraux et apporte peu de calories.

Il faut surtout éviter à goûter plusieurs choses et se contenter d’un plat principal (notamment Hrira ou tagine…), ne pas prendre plusieurs féculents au même repas et éviter au maximum les sucreries et les fritures entre le ftour et le dîner privilégier un yaourt, un verre de thé deux ou trois cuillères de sellou. Le plus important est de limiter la consommation de sucre et de sel pendant après le Ftour et boire suffisamment pendant les soirées de Ramadan, a-t-il tenu à préciser

Le dîner doit être léger: une salade de crudités est suffisante parce qu’elle aide à apporter des fibres alimentaires qui vont aider à nettoyer le tube digestif, à maigrir et à baisser le taux de cholestérol.

Pour le Shour, le nutritionniste recommande de boire un verre d’eau, qui est largement suffisant avec une ou deux dattes parce qu’on ne bouge pas durant la journée, et surtout de s’hydrater suffisamment entre les repas du soir.

En ce qui concerne les personnes souffrant de maladies surtout de diabète et d’hypertension, “il faut impérativement contacter le médecin traitant avant de jeûner”, a-t-il insisté.

Les Musulmans des quatre coins du monde vont observer, cette année, le jeûne de Ramadan dans de nouvelles conditions qui leur permettront de vivre cette expérience de recueillement et d’apaisement différemment et pourquoi pas pleinement !