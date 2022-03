Ramadan: Retour à l’heure légale GMT dimanche à 03H00

samedi, 26 mars, 2022 à 10:04

Rabat – A l’approche du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l’heure légale GMT dimanche à 03H00.

Le retour à l’heure (GMT+1), en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois de Ramadan, le dimanche 08 mai à partir de 02h00.

Ce changement intervient en réponse à la nécessité de s’adapter avec les spécificités de ce mois béni et de garantir les conditions propices à l’exercice des cultes, et ce en vertu du décret publié le 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef du gouvernement relatif au même sujet, avait indiqué le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration dans un communiqué.

Durant le mois sacré, les administrations publiques et les collectivités territoriales vont adopter l’horaire continu (de 09h à 15h) du lundi au vendredi, avait précisé le ministère.