Rapatriement de 160 Marocains bloqués en Espagne, dont 17 bébés

samedi, 27 juin, 2020 à 18:46

Séville – Quelque 160 Marocains, dont 17 bébés, bloqués en Espagne suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus, ont été rapatriés, samedi, depuis l’aéroport de Séville (Andalousie).

Cette opération, initiée par le Consulat général du Royaume du Maroc à Séville et l’ambassade du Maroc à Madrid, avec la coopération et en coordination avec les autorités espagnoles, a profité, en particulier, à 77 ouvrières saisonnières marocaines qui étaient bloquées dans la province de Huelva, notamment celles souffrant de problèmes de santé, enceintes ou allaitantes.

Parmi les bénéficiaires figuraient également des Marocains bloqués à Bilbao, Valence et Murcie, qui, à leur tour, avaient des problèmes de santé ou des maladies chroniques, en plus des personnes âgées et celles se trouvant en situation de précarité.

Menée sous la supervision des consuls généraux du Royaume à Bilbao, Valence, Séville et Murcie, cette opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur, sous la supervision des services concernés.

Dans une déclaration à la MAP, le Consul général du Maroc à Séville, Charif Cherkaoui, a indiqué que cette opération humanitaire a été menée dans de bonnes conditions et de manière ordonnée, en tenant compte de la sécurité sanitaire et du respect des mesures préventives nécessaires dans toutes ses étapes, avec la collaboration des autorités espagnoles compétentes et en coordination avec l’ambassade du Royaume à Madrid.

En exécution des Hautes instructions Royales, la priorité a été donnée lors de cette opération humanitaire aux ouvrières saisonnières marocaines bloquées dans la province de Huelva, en particulier les plus vulnérables qui souffrent de maladies chroniques et de femmes enceintes et allaitantes, a ajouté M. Cherkaoui.

Le gouvernement, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, a pris en charge tous les frais liés à la mise en œuvre du programme de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger, dont ceux des quatre régions espagnoles (Andalousie, Valence, Murcie et Pays Basque), a précisé le diplomate marocain.

Les autorités marocaines prendront également en charge tous les frais liés au logement et aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19), dans le respect le plus strict du protocole sanitaire en vigueur pendant les jours de confinement de ces bénéficiaires au Maroc, a-t-il rappelé.

Dans une déclaration similaire, le consul général du Maroc à Bilbao, Fatiha El Kamouri, a souligné qu’à l’instar des missions diplomatiques et représentations consulaires à l’étranger qui oeuvrent pour servir et accompagner tous les ressortissants marocains bloqués, ce vol spécial a été organisé pour rapatrier les personnes bloquées à Valence, Murcie, Bilbao et Séville, assurant que cette opération s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Les bénéficiaires de ce vol humanitaire ont été sélectionnés de manière transparente selon des critères objectifs, a dit Mme. El Kamouri.

Les exigences de la sécurité sanitaire et les conditions préventives d’hygiène ont été respectées dans toutes les phases de cette opération organisée en coordination avec l’Ambassade du Maroc en Espagne, a-t-elle poursuivi.

A cette occasion, plusieurs bénéficiaires ont salué la bonne organisation de cette opération humanitaire, qui s’est déroulée dans les meilleures conditions, se félicitant des efforts déployés par les consulats généraux du Royaume de ces quatre régions espagnoles afin d’organiser et de coordonner ce vol.

Dans ce contexte, ils ont souligné avoir bénéficié de la prise en charge complète fournie par les différents services consulaires n’ayant ménagé aucun effort pour leur apporter le soutien et l’assistance nécessaires.

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par plusieurs pays suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains bloqués dans 17 pays.