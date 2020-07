Rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger : le film

jeudi, 16 juillet, 2020 à 12:12

Séculaires, les relations entre Rabat et Paris, ont de tout temps été marquées par un dialogue dense et régulier, une coopération économique exemplaire et une convergence de vues sur plusieurs questions d’intérêt commun. D’ailleurs, les deux capitales se font un devoir de maintenir fluide leur dialogue et leur coopération qui résistent à tous les aléas, comme l’illustre les différentes rencontres de haut niveau que les deux pays tiennent périodiquement, et qui sont considérées comme des instruments politiques majeurs de leur partenariat sans cesse renouvelé.