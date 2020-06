Rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger: l’opération se poursuit depuis la France

lundi, 22 juin, 2020 à 16:28

Youness Sefaoui et Youssef Oubahou ont remporté respectivement les premier et deuxième prix du concours photos “Horizons Intérieurs : partage et convivialité aux temps du confinement”, a annoncé le jury du concours qui a décidé d’attribuer une mention spéciale à Lofti Souidi.