Rapatriement de Marocains bloqués à l’étranger: l’opération se poursuit depuis la Turquie

lundi, 22 juin, 2020 à 12:12

Tétouan – L’opération de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus s’est poursuivie, dimanche soir, avec l’arrivée à l’aéroport Tétouan Saniat R’mel de quelque 453 personnes, dont des enfants, des bébés et des personnes âgées, à bord de trois avions de la Royal Air Maroc (RAM) en provenance d’Istanbul.

Les trois avions ont atterri avec à bord, respectivement 152, 152 et 149 citoyens marocains qui constituent le cinquième groupe de Marocains rapatriés de Turquie. Ces opérations de rapatriement se poursuivront dans les prochains jours.

Dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et le plan de reprise des activités aéroportuaires dans des conditions sûres et saines mis en place par l’Office national des aéroports, l’aéroport Tétouan Saniat R’mel a accueilli dimanche soir, trois avions en provenance d’Istanbul avec à bord respectivement 152, 152 et 149 Marocains, a indiqué le directeur de l’aéroport, Hassan Limouni.

L’opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur, et ce avec la participation de l’ensemble des intervenants, à savoir l’Office national des aéroports, les autorités locales, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, la douane ainsi que les cadres médicaux, a affirmé M. Limouni dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter les formalités douanières et permettre aux bénéficiaires de cette opération de rapatriement de récupérer leurs bagages de manière fluide et ordonnée, a-t-il ajouté, notant que des masques de protection et des bornes distributrices de gels hydroalcooliques ont été mises à leur disposition, en plus de l’installation de la signalisation et la prise de température à l’aide de caméras thermiques.

Des personnes rapatriées ont fait part, à cette occasion, de leur joie et leur soulagement de regagner la mère patrie ainsi que leur satisfaction quant aux mesures prises au niveau de l’aéroport Tétouan Saniat R’mel, exprimant leurs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour cette noble initiative.

Ces personnes ont embarqué dans des bus à destination d’établissements hôteliers situés dans le littoral de Tamuda Bay relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, où elles ont été soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon les procédures sanitaires en vigueur et dans les meilleures conditions.

Toutes les opérations de rapatriement suivent le même protocole sanitaire, avec des tests de dépistage au virus à l’arrivée et un confinement de neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour elles-mêmes ou leurs familles et voisins.

Ces opérations, qui font suite au discours du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, devant la Chambre des conseillers annonçant le début du rapatriement, se dérouleront dans le droit fil de la stratégie globale mise en place au Maroc conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.