La rationalisation de l’eau d’irrigation au centre des stratégies de développement agricole (M. Sadiki)

vendredi, 6 novembre, 2020 à 19:10

Rabat– La rationalisation et la valorisation de l’eau d’irrigation sont au centre des stratégies de développement agricole au Maroc, a souligné le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

“Le ministère place la problématique de l’eau d’irrigation au centre de ses stratégies de développement agricole pour faire face à la raréfaction des ressources en eau et améliorer les productions agricoles, avec un souci d’efficacité et d’efficience des ressources hydriques pour garantir une utilisation durable de ces ressources et renforcer la sécurité alimentaire du pays”, a dit le secrétaire général, cité par un communiqué sur un webinaire tenu jeudi.