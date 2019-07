Des réceptions conviviales en Europe du Nord pour la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2019 à 11:12

Copenhague – Les ambassades du Royaume du Maroc en Europe du Nord ont organisé, mardi, des réceptions conviviales et hautes en couleur pour marquer, comme il se doit, le 20ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux ancêtres.

Allocutions précises et succinctes, échanges denses et fructueux entre les nombreux convives, odeurs et senteurs de l’art culinaire marocain dans toute sa richesse et sa diversité, interprétations musicales savamment ouvragées,… La commémoration de la Fête du Trône dans les pays nordiques aura tenu toutes sa promesse ; celle d’une fête qui célèbre à la fois l’attachement aux racines et l’ouverture à l’Autre.

Ainsi, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Danemark et en Lituanie, Mme Khadija Rouissi, a-t-elle offert une réception à la Résidence de l’ambassade du Maroc à Copenhague, où ont afflué des dizaines de convives, dont des ambassadeurs et des diplomates de pays frères et amis, des représentants du Département Afrique au ministère danois des Affaires étrangères, des journalistes et investisseurs danois, en plus des représentants de la communauté marocaine établie dans le pays scandinave.

Dans une allocution de circonstance, Mme Rouissi a relevé que la Fête du Trône, en tant que prolongement d’un pacte vieux de quatre siècles entre la dynastie Alaouite et le peuple marocain, coïncide cette année avec 250 ans de relations entre le Maroc et le Danemark, deux royaumes en paix avec eux-mêmes et qui se projettent sereinement dans l’avenir.

Selon elle, les grandes entreprises internationales ayant jeté leur dévolu sur le Maroc, les Danoises y compris, auront constaté de visu les profondes mutations à l’œuvre dans un pays, qui se présente comme une jonction entre trois continents, une passerelle d’échanges et de contacts, et un creuset de tolérance et de vivre-ensemble, dans un contexte régional en pleine ébullition.

Et c’est précisément dans cette vision, a-t-elle relevé, que le Maroc et le Danemark ont en partage cet engagement pour une action globale contre le réchauffement climatique, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses formes, et la promotion d’une relation win-win avec l’Union européenne et ses pairs africains.

Fort de son ancrage africain et de ses multiples affluents (amazighe, arabe, hassani, juif et méditerranéen), et adossé à une démarche humaniste privilégiant l’entente et la rencontre de l’Autre, le Royaume a lancé deux opérations de régularisation des migrants illégaux au Maroc ayant concerné près de 50 mille personnes ces dernières années, a-t-elle conclu.

Outre une tombola portant sur trois billets aller-retour vers le Maroc, offerts par la représentation de la Royal Air Maroc à Copenhague, les multiples convives ont eu droit à un buffet concocté pour l’occasion dans la pure tradition marocaine.

Le tout a été servi sur fond d’intermèdes musicaux interprétés avec maestria par un trio qui, dirigé par l’artiste danoise Randi Pontoppidan, a démontré dans un rare élan de communion comment les chants soufis, les sonorités des Gnawas et la musique danoise peuvent coexister et se fructifier, sans jamais se faire de mal.

A Oslo, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Norvège et en Islande, Mme Lamia Radi, a offert une réception rehaussée par la présence de plusieurs personnalités norvégiennes du monde politique, économique, culturel et artistique, de membres du corps diplomatique et de la communauté marocaine.

A cette occasion, Mme Radi a rappelé que “le terrible cauchemar” de l’assassinat de deux touristes scandinaves à Imlil, en décembre dernier, a révélé au grand jour comment le peuple marocain a exprimé, dans un formidable élan solidaire, sa douleur et son chagrin devant une telle barbarie, ajoutant que cette mobilisation a permis d’arrêter les meurtriers en deux jours.

“Un procès a eu lieu et a duré trois mois. Le verdict a été rendu. L’Etat de droit a été respecté, ainsi que les droits de toutes les parties impliquées”, a noté la diplomate, précisant que “la lutte contre la barbarie est une longue bataille qui comprend de nombreuses dimensions”.

En vingt-ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les institutions démocratiques ont été consolidées et de formidables projets de développement ont été mis en œuvre, d’autant plus que, depuis 1999, l’écosystème du monde entier a constamment évolué et le Maroc s’y est adapté, avec le soutien de ses alliés.

Cette réception a été l’occasion de remettre au Consul général honoraire du Maroc en Norvège, Tryggve Gjesdal Øglænd, les insignes d’Officier du Wissam alaouite que Sa Majesté le Roi a bien voulu lui décerner en reconnaissance à ses efforts pour le renforcement des relations entre les deux pays depuis 2014, avec “grande maestria, sérieux, ouverture d’esprit et créativité”, selon Mme Radi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Øglænd s’est dit très honoré de cette distinction royale qui reflète la qualité des relations bilatérales, soulignant qu’il s’agit d’une relation gagnant-gagnant surtout que la communauté d’affaires norvégienne ne connait pas suffisamment le Maroc, et vice-versa.

A Helsinki, l’ambassade du Maroc a également célébré le 20ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi, en présence de l’ambassadeur du Royaume en Finlande et en République d’Estonie nouvellement désigné, Mohamed Achgalou, de nombreuses personnalités finlandaises, des représentants du corps diplomatique et des membres de la communauté marocaine.

S’exprimant à cette occasion, Dina Habibi Bennani, chargée d’affaires à l’ambassade, a mis en avant les relations étroites entre le Maroc et la Finlande, notant que cette année coïncide avec le soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Finlande, célébré le 17 de ce mois.

À cet égard, elle a souligné l’engagement des deux pays de renforcer leur coopération politique et économique distinguée au cours de ces dernières années, précisant que les relations maroco-finlandaises se caractérisent par des perceptions communes au sujet des questions d’intérêt majeur tant au niveau mondial que régional, en l’occurrence l’environnement.

Par ailleurs, Mme Bennani a affirmé que la présidence finlandaise du Conseil de l’Union européenne constitue une occasion opportune pour développer les relations bilatérales et la coopération avec l’Afrique, soutenant que le Maroc salue la place de choix accordée au continent africain dans le programme de la présidence finlandaise.

Lors de cette cérémonie, Ari Kovero, artiste plasticien et membre de la galerie d’art d’Helsinki a offert au Maroc une oeuvre représentant le drapeau national qui, selon lui, illustre sa passion pour le Royaume.