Recrutement de 188 enseignants pour enseigner la langue arabe et la culture marocaine aux enfants des MRE

dimanche, 13 mai, 2018 à 10:41

Les trois frères Moukadamin Hamid, Lotfi et Lahcen présentent, le temps de cette exposition, leurs œuvres dont des tableaux et des statuts de joueurs de l’équipe nationale de football, qui se sont illustrés lors du mondial Mexico-1986, et des stars du groupe mythique Nass El Ghiwan.