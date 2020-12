La réduction du fossé numérique entre le rural et l’urbain, un des défis de l’enseignement à distance (M. Amzazi)

mardi, 29 décembre, 2020 à 17:14

Khémisset – La réduction du fossé numérique entre les milieux rural et urbain constitue un des défis à relever en matière d’enseignement à distance, a indiqué mardi à Khémisset, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi.