Région Casablanca-Settat: Le RNI en tête des élections des Chambres professionnelles

samedi, 7 août, 2021 à 11:36

Casablanca – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des Chambres professionnelles, au niveau de la région de Casablanca-Settat, après l’annonce des résultats dans la nuit de vendredi à samedi au siège de la wilaya.

Ainsi, le RNI est arrivé en tête des résultats de la Chambre de commerce, d’industrie et des services, en obtenant 31 sièges sur un total de 148, et des résultats de la Chambre d’artisanat (19 sur 68 sièges).

Le parti a également occupé la première place à la Chambre de la pêche maritime en obtenant 27 sièges sur un total de 39, et à la Chambre d’agriculture (22 sur 76 sièges).

Ces échéances ont connu une rude concurrence pour briguer les 331 sièges dont le Parti de l’Istiqlal (PI) a obtenu 26 et est arrivé 2ème concernant la Chambre de commerce, d’industrie et de services, alors que le Parti authenticité et modernité (PAM) est arrivé 3ème avec 25 sièges. Pour ce qui est des autres sièges, ils ont été obtenus par d’autres partis et les sans appartenance politique.

Concernant les résultats de la Chambre d’artisanat, la 2ème place a été occupée par le PI (12 sièges), suivi du PAM (9 sièges), alors que le reste des sièges a été obtenu par d’autres partis et les sans appartenance politique.

Pour ce qui est des résultats de la Chambre d’agriculture, le PAM est arrivé 2ème (17 sièges), suivi du PI (14 sièges), alors que le reste a été attribué à d’autres partis.

Concernant les résultats de la Chambre de la pêche maritime, le PI est arrivé 2ème (6 sièges), suivi des sans appartenance politique, (2 sièges) et le reste répartis entre d’autres partis politiques.

A rappeler que les circonscriptions électorales sont au nombre de 52, 16 dédiées à la Chambre de commerce, d’industrie et de services, 14 à la Chambre d’artisanat, 14 à la Chambre de la pêche maritime, et 8 à la Chambre d’agriculture.

Les élections se sont déroulées dans des conditions normales dans le respect total des conditions de vote et des mesures préventives en vigueur suite à la pandémie.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avait annoncé que le RNI avait remporté 638 sièges (28,61 pc), lors des élections des Chambres professionnelles, se plaçant ainsi en tête de ce scrutin, qui s’est déroulé vendredi sur l’ensemble du territoire national.