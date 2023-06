La région de Dakhla-Oued Eddahab regorge de potentialités économiques importantes (Député britannique)

jeudi, 1 juin, 2023 à 21:51

Dakhla – La région de Dakhla-Oued Eddahab regorge de potentialités économiques importantes, ouvrant la voie à des perspectives de coopération maroco-britannique en matière d’échanges commerciaux et d’investissements, a souligné, jeudi à Dakhla, le député britannique, Liam Fox.

En visite de travail à Dakhla, pour prendre connaissance de la dynamique de développement que connaît la ville, M. Fox a indiqué dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24) que l’objectif de sa visite est d’explorer le potentiel et les opportunités d’investissement qui pourraient intéresser les entreprises britanniques.

Le député britannique a, dans ce sens, noté que la région Dakhla-Oued Eddahab est devenue un hub important, vu ses potentialités et atouts énormes qui constituent une source d’investissement pour beaucoup d’opérateurs économiques étrangers, notamment les investisseurs britanniques.

M. Fox a également salué la qualité des relations de coopération et de partenariat politique et économique unissant le Maroc et le Royaume-Uni, qui se renforcent de plus en plus, notamment en termes d’échanges commerciaux et d’investissements.

Par ailleurs, il a évoqué l’accord commercial Maroc-Royaume-Uni qui garantit aux entreprises britanniques d’exercer leurs activités commerciales et économiques sur l’ensemble du territoire marocain, dont la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Pour sa part, le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja a indiqué que son entretien avec M. Fox a été l’occasion d’échanger sur le processus de développement dans la région et des principaux leviers de l’économie régionale, notamment les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la pêche.

Le député britannique, a poursuivi M. Yanja, s’est dit “impressionné” par le niveau de développement dans la région et des projets d’envergure s’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud.

A cette occasion, le député britannique a suivi un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d’investissement, Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l’agriculture, en passant par le tourisme et les énergies renouvelables.

Plus tôt dans la journée, M. Fox s’est entretenu avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines.

A noter que M. Fox s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.