Région du Nord: Mise en place de cellules de suivi et d’évaluation de l’impact des incendies de forêt (ministère)

mardi, 19 juillet, 2022 à 20:19

Larache – Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé la mise en place d’une cellule au niveau central et de cellules locales pour assurer le suivi de la situation des incendies de forêt survenus dans la région et évaluer leur l’impact.

“Pour atténuer l’impact de l’incendie sur l’activité agricole et venir en aide aux populations concernées, le ministère a mis en place une cellule au niveau central et des cellules au niveau local, en coordination avec les autorités locales, provinciales et régionales, pour assurer le suivi la situation et évaluer l’impact de cet incendie”, indique un communiqué du ministère publié à l’issue d’une visite de terrain effectuée, lundi aux communes rurales de Souk L’qolla et Boujediane, par le ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

L’objectif est d’identifier les mesures urgentes à actionner en faveur de la population et de réaliser des projets de développement et de réhabilitation des écosystèmes affectés, dans le cadre d’un programme gouvernemental global.

Ces incendies de forêts, déclarés dans le Nord du Royaume depuis le 13 juillet, ont détruit environ 9.200 hectares de couvert forestier dans les provinces de Larache, d’Ouezzane, Tétouan et de Chefchaouen, dont 7.800 ha dans la commune Souk L’qolla.

Ils ont également touché des zones d’arbres fruitiers et détruit de nombreuses ruches traditionnelles et modernes qui se trouvent dans les forêts brûlées.

La même source précise que les efforts inlassables déployés par les équipes d’intervention, et les éléments des Eaux et forêts, de la protection civile, des forces armées royales, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, appuyés par des volontaires de la population locale, ont permis de maitriser tous les foyers d’incendie éclatés dans ces provinces.

Les équipes d’intervention, appuyées par plusieurs moyens terrestres et aériens, ont réussi à maitriser les flammes attisées par les températures élevées et les rafales de vents violentes.