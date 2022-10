La région Guelmim Oued-Noun, invitée d’honneur du Forum culturel de Murcie

samedi, 29 octobre, 2022 à 16:32

Guelmim – La région de Guelmim Oued-Noun est l’invitée d’honneur de la première édition du Forum culturel de Murcie, au sud de l’Espagne.

Le forum, auquel prennent part des membres du Conseil régional de Guelmim Oued-Noun, est l’occasion de mettre en avant les potentialités culturelles, touristiques et économiques de la région et d’établir des partenariats économiques entre le Maroc et l’Espagne.

Cet événement de quatre jours ambitionne de revigorer l’attractivité économique de la région à travers l’échange des opportunités d’investissement entre hommes d’affaires des deux côtés.

Le Conseil élu, est, à cette occasion, désireux de soutenir activement les initiatives visant à répandre l’identité culturelle et naturelle de notre pays, ainsi qu’à promouvoir l’ouverture sur l’environnement régional et international.